Защитник «Динамо» Лаксальт надеется, что российские клубы вернут в еврокубки в сезоне-2023/24

Левый защитник «Динамо» Диего Лаксальт ответил на вопрос о том, когда клубы из России будут допущены к участию в еврокубках.

Отметим, что команды РПЛ были отстранены от участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций на сезон-2022/23.

– Когда Россию вернут в еврокубки? Сложно про это сейчас говорить, все-таки не я принимал данное решение. Я надеюсь и думаю, что в следующем сезоне все российские клубы и сборные будут вновь играть в Европе, – приводит слова Лаксальта «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что сборная России не станет участником жеребьевки отборочного раунда Евро-2024. Тем самым, национальная команда пропустит финальную часть турнира, которая пройдет в Германии.