ЦСКА победил свою молодежную команду благодаря голам Кучаева и Облякова

В четверг, 22 сентября, состоялся тренировочный матч в формате одного тайма между ЦСКА и молодежной командой армейцев. Основной состав красно-синих одержал победу со счетом 2:0.

Отметим, что авторами забитых голов стали полузащитники Константин Кучаев (5-я минута) и Иван Обляков (42).

После десяти сыгранных туров в чемпионате России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. 1 октября подопечные Владимира Федотова на выезде встретятся с «Химками».