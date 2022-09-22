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Алексей Сафонов: Клаудиньо и Малкому с российскими паспортами будет более комфортно

Как сообщали многие СМИ, два бразильских футболиста «Зенита» Клаудиньо и Малком начали процесс получения российского гражданства.
22 сентября 2022 13:44
автор: Юрий Волохов

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал эту новость для «Советского спорта».

- Не вижу ничего в этом необычного, это совершенно нормально. «Зенит» начал эту процедуру, чтобы бразильцы чувствовали себя в России комфортнее. Значительно легче решать какие-то бытовые и прочие проблемы иностранцу, если он становится гражданином России. Поэтому не вижу в этом проблемы.

А что касается выступления за сборную России, а такие вопросы у некоторых возникали, то это просто от незнания регламента ФИФА.

За сборную России оба играть не могут, в составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо и Малкому стали олимпийскими чемпионами в Токио.

источник: «Советский спорт»
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Алексей Сафонов: Клаудиньо и Малкому с российскими паспортами будет более комфортно
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