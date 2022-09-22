«Барселона» планирует заменить Пике защитником «Атлетика» Мартинесом

Руководство «Барселоны» определилось с заменой центральному защитнику клуба Жерару Пике.

Согласно данным испанских СМИ, сине-гранатовые заинтересованы в подписании игрока обороны «Атлетика» Иньиго Мартинеса. Отмечается, что сам футболист выразил готовность перейти в стан каталонцев по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Напомним, что Мартинес выступает за «Атлетик» с января 2018 года. Всего за басков он отыграл 161 матч, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

В составе сборной Испании футболист провел 19 встреч (1 гол).