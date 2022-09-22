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Ломаев не сыграет за сборную России в товарищеском матче с Киргизией

Очная встреча национальных команд состоится 24 сентября.
22 сентября 2022 14:56
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба РФС сообщила о том, что сборная Россия отправилась на товарищеский матча с Киргизией без голкипера Ивана Ломаева.

По словам тренера вратарей национальной команды Виталия Кафанова, в сборной довольны работой 23-летнего футболиста во время тренировочного процесса. Таким образом, в Бишкек отправятся три вратаря – Антон Шунин, Михаил Кержаков и Матвей Сафонов.

– Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырех вратарей, поэтому было решено оставить в России Ломаева. Очень доволен его работой и отношением к делу. Надеюсь, что Иван будет и дальше прогрессировать, – рассказал тренер вратарей Виталий Кафанов.

Добавим, что в текущем сезоне Ломаев принял участие в 10 матчах «Крыльев Советов», пропустил 14 голов и один раз отстоял «на ноль».

Товарищеский матч между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября.

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