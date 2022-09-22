Гол Зайнутдинова принес победу Казахстану в матче с Белоруссией

Матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Казахстан – Белоруссия завершился в пользу хозяев – 2:1.
Автором решающего гола стал полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, забивший на 79-й минуте. Также отличился Михаил Габышев (29-я). У проигравших это сделал Павел Савицкий.
Благодаря сегодняшней победе сборная Казахстана досрочно выиграла группу 3 (Лига С), добыв 13 очков. В активе белорусской команды – 2 очка 4-я позиция.
Добавим, что сборная Казахстана выступает под руководством российского тренера Магомеда Адиева.
источник: «Советский спорт»