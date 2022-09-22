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Гол Зайнутдинова принес победу Казахстану в матче с Белоруссией

Команда Магомеда Адиева досрочно выиграла свою группу.
22 сентября 2022 19:21
автор: Артур Гичунцев

Матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Казахстан – Белоруссия завершился в пользу хозяев – 2:1.

Автором решающего гола стал полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, забивший на 79-й минуте. Также отличился Михаил Габышев (29-я). У проигравших это сделал Павел Савицкий.

Благодаря сегодняшней победе сборная Казахстана досрочно выиграла группу 3 (Лига С), добыв 13 очков. В активе белорусской команды – 2 очка 4-я позиция.

Добавим, что сборная Казахстана выступает под руководством российского тренера Магомеда Адиева.

источник: «Советский спорт»
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