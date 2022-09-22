Тчуамени: Здорово, если мой трансфер в «Реал» помог «Бордо» выжить

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени высказался на тему того, что его трансфер в мадридский клуб помог французской команде избежать последствий из-за финансовых проблем (сообщается, что «Бордо» получил около 6 миллионов евро).

«Я сделал все для «Бордо». Если я помог им финансово благодаря своему трансферу, это здорово, это позволит клубу выжить», - приводит слова футболиста зарубежные СМИ.

Игрок перешел в «Реал» из «Монако» в июле 2022 года за 80 миллионов евро. В этом сезоне он провел за мадридский клуб восемь матчей и отдал две результативные передачи.