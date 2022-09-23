В УЕФА не станут поддерживать идею с участием 32 команд в финальной части чемпионата Европы

Представители УЕФА не будут выступать за увеличение количества участников в финальной части чемпионата Европы.
По информации британских СМИ, основной причиной отказа от расширения является невысокая коммерческая ценность. Согласно мнению организации, множество матчей квалификации к основному турниру имели бы предсказуемый результат.
Напомним, что с 2016 году в финальной части Евро участвовало на 16 сборных, как это было ранее, а 24. При этом обсуждалось, что с 2028-го в УЕФА могут рассмотреть возможность расширения состава участников до 32.