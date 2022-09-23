Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра считает, что английскому клубу всегда будет нужен Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением по поводу выступлений нападающего Криштиану Роналду в клубе.

Отметим, что в текущем сезоне 37-летний португалец лишь трижды выходил в стартовом составе «красных дьяволов». При этом он забил один гол в восьми сыгранных матчах.

– Возможно, «Манчестер Юнайтед» сейчас страдает и ему нужно использовать других игроков, но ему всегда будет нужен Роналду. Поверьте мне. Будет момент, когда в «МЮ» скажут: «Криштиану, пожалуйста, останься». Это логично, – цитируют Эвра португальские СМИ.

Прошедшим летом сообщалось, что Роналду был заинтересован в уходе из «МЮ». Футболиста хотел подписать «Наполи», однако клубам не удалось договориться по условиям трансфера форварда.