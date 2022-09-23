Месси рассмотрит возможность своего возвращения в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону». Об этом утверждают зарубежные СМИ.

Согласно данным источника, 35-летний аргентинец готов вновь стать игроком каталонского клуба. Отмечается, что нападающий уже провел беседу с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой. При этом глава команды извинился перед футболистом за то, как он покинул «Барсу» летом 2021 года.

Напомним, что в составе «Барселоны» Месси стал десятикратным чемпионом Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. На его счету 672 гола и 303 результативных паса в 778 матчах за каталонцев.