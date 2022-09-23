Левандовски подверг критике игру сборной Польши в проигранном матче с Нидерландами

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски подвел итоги матча группового этапа Лиги наций, в котором его команда уступила Нидерландам со счетом 0:2.

Отметим, что подопечные Чеслава Михневича потерпели третье поражение на турнире. В данный момент сборная занимает третье место в квартете 4 Лиги А, набрав четыре очка.

– В этом матче были бессилие и беспомощность. Нам не хватало идеи. Мы боялись рисковать, не хватало веры в то, что сможем забить. Сейчас самое время, чтобы проанализировать то, что случилось сегодня, понять, что не сработало, и сделать так, чтобы это выглядело намного лучше во время чемпионата мира, – цитируют Левандовски польские СМИ.

Добавим, что 25 сентября Польша сыграет на выезде с Уэльсом.