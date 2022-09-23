Канте может сменить «Челси» на «ПСЖ»

Опорный полузащитник «Челси» Нголо Канте может продолжить свою карьеру в чемпионате Франции.

Согласно данным инсайдера Бена Джейкобса в своих соцсетях, в подписании 31-летнего хавбека заинтересован «ПСЖ». Отметим, что действующий контракт футболиста с лондонцами истекает летом 2023 года. Таким образом, он может присоединиться к парижанам на правах свободного агента.

Напомним, что Канте выступает за «Челси» с сезона-2015/2016 – на его счету 262 проведенных матча за «синих» во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

Текущая трансферная стоимость полузащитника оценивается в 40 миллионов евро.