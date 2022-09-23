ЭСК РФС признала верными все решения арбитра Кукуяна в игре «Ростов» – «Крылья Советов»

Пресс-служба РФС сообщила о том, что все решения арбитра матча 10-го тура чемпионата России «Ростов» – «Крылья Советов» (2:1) признаны верными.

В частности, в экспертно-судейской комиссии союза отметили, что судья правильно засчитал гол ростовчан на первой минуте игры, а также был прав в отмене забитого мяча самарской командой на 72-й минуте.

Напомним, что в составе «Ростова» голы забили Хорен Байрамян и Дмитрий Полоз, удачно реализовавший пенальти. У «Крыльев» автором результативного удара стал Сергей Пиняев.