Тренер сборной Англии планирует включить Магуайра в стартовый состав команды на матч с Италией

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр, вероятнее всего, начнет матч группового этапа Лиги наций против Италии с первых минут. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своих соцсетях.

Отмечается, что главный тренер команды Гарет Саутгейт хочет поддержать 29-летнего игрока, предоставив ему возможность принять участие в предстоящей встрече. Игра состоится в пятницу, 23 сентября.

Напомним, что в последнее время Магуайр потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг предпочитает выпускать в центре обороны Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана.

В восьми матчах текущего сезона Магуайр лишь трижды выходил в старте «МЮ».