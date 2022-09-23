Экс-игрок «Арсенала» заявил, что лондонский клуб обязан финишировать в топ-4 по итогам сезона АПЛ

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон высказался об игре «канониров» в текущем сезоне чемпионата Англии.
Отметим, что после семи сыгранных туров подопечные Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Пушкари» одержали шесть побед и потерпели одно поражение.
– Результаты команды внушают оптимизм, хоть это еще старт сезона. Я давно не видел подобной игры в исполнении «канониров». Это далеко не случайность. У «Арсенала» появился свой игровой почерк, видна рука главного тренера. Думаю, они обязаны финишировать в этом сезоне в топ-4, – цитируют Мерсона британские СМИ.
Добавим, что 1 октября «Арсенал» на своем поле примет «Тоттенхэм».