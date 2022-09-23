Экс-игрок «Арсенала» заявил, что лондонский клуб обязан финишировать в топ-4 по итогам сезона АПЛ

Они сражались за родину. Кто из спортсменов воевал в Великой Отечественной, Афгане и Чечне

Российские спортсмены во все времена участвовали в войнах: шли на фронт добровольцами или попадали туда по призыву. «Плеймейкер» рассказывает о людях, которые поменяли спортивную форму на военную.