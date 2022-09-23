Почеттино отказался от предложения стать главным тренером «Ниццы»

Экс-наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино не заинтересован в продолжении своей работы во Франции.

По информации местных СМИ, руководство «Ниццы» предлагало 50-летнему специалисту заменить нынешнего тренера команды Люсьена Фавра, однако аргентинец ответил отказом.

Отмечается, что Почеттино хочет возглавить один из итальянских клубов. В частности, ему интересны варианты с «Интером» и «Ювентусом».

Напомним, что Почеттино покинул «ПСЖ» в июле этого года. При нем парижане стали чемпионами Франции. Ранее в своей карьере аргентинец тренировал «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».