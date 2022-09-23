В «Коринтиансе» выразили заинтересованность в выкупе контракта Алберто у «Зенита»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступающий за «Коринтианс» на правах аренды до лета 2023 года, может стать полноценным игроком бразильского клуба.

Отметим, что президент команды из Сан-Паулу Дуилио Монтейру Алвес выразил желание выкупить 21-летнего футболиста по истечении арендного соглашения у сине-бело-голубых.

– Мне очень понравился Юри Алберто. Думаю, он подходит «Коринтиансу». Он много тренируется, хорошо обращается с мячом, обладает высоким качеством игры и носится по полю все 90 минут. У нас есть желание выкупить Юри, «Зенит» об этом знает, – цитируют Алвеса зарубежные СМИ.

Напомним, что «Зенит» подписал Алберто в январе этого года. Сумма его трансфера из «Интернасьонала» составила 25 миллионов евро. Всего за петербуржцев он отыграл 15 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса.