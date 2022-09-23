Тренер «ПСЖ» Галтье заявил, что он восхищен работой Анчелотти

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье положительно отозвался о наставнике «Реала» Карло Анчелотти.

Отметим, что в прошедшем сезоне мадридский клуб под руководством 63-летнего специалиста стал чемпионом Испании, а также одержал победу в Лиге чемпионов.

– Я очень восхищаюсь Карло Анчелотти, меня впечатляет его работа. Я очень внимательно слежу за тем, как он управляет своей командой. Он способен переворачивать ситуацию с ног на голову, – приводят слова Галтье французские СМИ.

Напомним, что Галтье возглавил «ПСЖ» прошедшим летом. Под его руководством парижане пока не потерпели ни одного поражения во всех турнирах, одержав 10 побед и один раз сыграв вничью.