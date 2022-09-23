Агент новичка «Динамо» Маричаля сообщил о том, что его клиент не покинет Россию в ближайшее время

Агент Себастьян Таборда, представляющий интересы центрального защитника «Динамо» Николаса Маричаля, заявил, что футболист не планирует уезжать из России.

Отметим, что 21-летний уругваец пополнил состав бело-голубых в августе этого года, подписав с командой контракт до конца сезона-2026/27. Сумма его трансфера из «Насьоналя» составила 4,2 миллиона евро.

– Николас только приехал. Как он может уехать? Где вы видели, чтобы подобное происходило, когда футболист только узнает одноклубников. Мне такой вопрос кажется неуместным, я не понимаю, – цитирует Таборда «РБ-Спорт».

Добавим, что Маричаль уже принял участие в трех матчах «Динамо» в сезоне-2021/22, не отличившись результативными действиями.