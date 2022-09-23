«Манчестер Сити» предпримет попытку подписать полузащитника «Лиона» Ауара

Руководство «Манчестер Сити» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Лиона» Уссему Ауару.

По информации британских СМИ, «горожане» рассматривают кандидатуру 24-летнего хавбека в качестве усиления своей средней линии в ближайшие трансферные окна. В данный момент неизвестно, готовы ли «ткачи» продать своего футболиста.

Напомним, что Ауар является воспитанником академии «Лиона». Всего в составе взрослой команды он отыграл 216 матчей, забил 40 голов и отдал 35 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.