Станислав Магкеев: О сборной Киргизии мало что знаю

Защитник сборной России Станислав Магкеев высказался перед товарищеским матчем с командой Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«О сборной Киргизии мало что знаю, знаю только то, что там играет Кичин из «Енисея». Думаю, что матч получится интересным, и очень хочу принять в нем участие», – сказал футболист.

Напомним, сборные Киргизии и России сыграют в субботу, 24 сентября. Встреча пройдет в Бишкеке и начнется в 17.00 мск.

Ранее стало известно, что эту игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» .