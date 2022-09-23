Азар признался, что недоволен отношением Анчелотти

Полузащитник «Реала» Эден Азар недоволен количеством игровой практики. По словам хавбека, он хорошо выполняет свои обязанности и заслужил больше времени на поле.
«Сейчас сложное время, потому что я хочу играть, но не играю. Чувствую себя хорошо в «Реале», просто получаю меньше минут, чем хотелось бы.
Когда я получаю игровую практику, то, мне кажется, что хорошо себя проявляю. Я попал в деликатную ситуацию, потому что хочу играть больше», – заявил Азар испанским СМИ.
В нынешнем сезоне 31-летний бельгиец отыграл 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны физической формой игрока и хотят продать его в другую команду.
источник: «Советский спорт»