Василий Утин: Не сажайте Ларина. Он никого не убил, и не обогатился

Спортивный журналист Василий Уткин встал на защиту бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина. По словам блогера, функционер не заслужил тюремного срока.

«Он нарушал закон, чего не отрицает и сам. Но он не обогащался лично. Он ошибался, да.

Я присоединяюсь к тем, кто просит о снисхождении к Николаю в этом деле. Я прошу назначить ему минимальное наказание по статье, которая ему предъявлена.

Он никого не убил, он не обогатился. В худшем случае его использовали. Это в самом худшем случае. Он заслуживает, возможно, штрафа (я готов скинуться), может, еще чего. Но не срока», – написал Уткин в соцсети.

Напомним, прокуратура запросила четыре года и четыре месяца лишения свободы для Николая Ларина. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, Ларин специально завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование.