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Сборная Италии обыграла Англию в матче Лиги наций

Все решил гол Джакомо Распадори.
23 сентября 2022 23:41
автор: Артур Гичунцев

Футболисты сборной Италии нанесли поражение игрокам из Англии в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий Джакомо Распадори. Он поразил ворота соперника с передачи защитника Леонардо Бонуччи. Это случилось на 68-й минуте.

Таким образом, команда Роберто Манчини набрала 8 очков и занимает 2-е место в таблице Лиги А группы 3, а сборная Англии расположилась на последней, 4-й строчке. В ее активе 2 очка.

26 сентября итальянцы сыграют на выезде с командой Венгрии, а подопечные Гарета Саутгейта в тот же день примут Германию.

источник: «Советский спорт»
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