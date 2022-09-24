«Мы допустили слишком много ошибок»: Киммих – о поражении Германии в матче с Венгрией

Накануне, 23 сентября, сборная Германии проиграла Венгрии в матче группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на «Ред Булл Арене» и завершилась со счетом 0:1.

Хавбек немецкой сборной Йозуа Киммих прокомментировал результат поединка. По словам футболиста, его команда стремилась к победе хоть и итоговый результат отражает обратное.

«Мы допустили слишком много ошибок. Нашей целью была победа в группе, даже если в первом тайме это не выглядело так», – сказал полузащитник местным СМИ.

Сборная Венгрии набрала 10 очков и занимает 1-е место в Лиге А группы 3. У немцев – 6 очков и 3-я позиция.

26 сентября венгерская сборная примет команду Италии, а Германия в тот же день встретится на выезде с коллективом из Англии.