Евгений Ловчев: В Бишкеке будет полный стадион, сборная Киргизии нам подарков делать не будет

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч в Бишкеке со сборной Киргизии. Евгений Ловчев недавно побывал в Бишкеке со сборной ветеранов СССР.

- Раздаются голоса, что сборная Киргизии не тот соперник, напрасно мы летим в Бишкек и т.д.

- Месяц назад я побывал в Бишкеке с командой ветеранов сборной СССР. Мы с Романцевым были в роли тренеров, или менеджеров, можно и так нас назвать. В составе были: Шмаров, Титов, Дасаев, Хидиятуллин, Газзаев, Касымов, Каряка, Алдонин и даже Хорен Оганесян. Нормальная сборная СССР собралась.

Стадион в Бишкеке старенький, но в хорошем состоянии и поле хорошее. Вмещает он тысяч примерно 15. И я не сомневаюсь, что трибуны будут полные.

Приезд сборной России в Бишкек – это праздник для местных болельщиков.

Интересно, что президент Киргизии любит футбол, он сам играл против наших ветеранов и забил два гола. Оказалось, что в молодости он играл в футбол.

Киргизы согласились, честь им и хвала. И наша благодарность. Я и скажу, нашим там придется нелегко – киргизы дадут бой. Никто там нам подарков делать не будет.