Ришарлисон объяснил, почему перешел в «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон рассказал, почему оказался в лондонском клубе, несмотря на интерес «Челси» и «Арсенала».

«Да, я знаю, что «Челси» сделал предложение летом. Думаю, что «Арсенал» связался с «Эвертоном», чтобы узнать о моей ситуации. Но пришли «шпоры» и заплатили гонорар, понимаете? Это так просто», приводит слова бразильца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что 25-летний футболист подписал со «шпорами» контракт до 2027 года.

Ришарлисон выступал за «Эвертон» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 152 матча, забил 53 гола и отдал 14 результативных передач.