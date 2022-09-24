СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ришарлисон объяснил, почему перешел в «Тоттенхэм»

У бразильца также были предложения от «Арсенала» и «Челси».
24 сентября 2022 16:58

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон рассказал, почему оказался в лондонском клубе, несмотря на интерес «Челси» и «Арсенала».

«Да, я знаю, что «Челси» сделал предложение летом. Думаю, что «Арсенал» связался с «Эвертоном», чтобы узнать о моей ситуации. Но пришли «шпоры» и заплатили гонорар, понимаете? Это так просто», приводит слова бразильца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что 25-летний футболист подписал со «шпорами» контракт до 2027 года.

Ришарлисон выступал за «Эвертон» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 152 матча, забил 53 гола и отдал 14 результативных передач.

Это интересно:
Ришарлисон объяснил, почему перешел в «Тоттенхэм»
У бразильца также были предложения от «Арсенала» и «Челси».
24.09.2022 16:58
Футбол
Дубль Тюкавина принес молодежной сборной России победу над Казахстаном
Товарищеская встреча прошла в Минске.
24.09.2022 16:48
Футбол
Коваленко и Ежов выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Киргизией
Встреча начнется в 17.00 мск.
24.09.2022 15:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сборная России прогулялась по Бишкеку (фото)
В 17.00 мск команда начнет матч со сборной Киргизии.
24.09.2022 14:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Стал известен состав молодежной сборной России на матч с Казахстаном
Встреча начнется в 14.30 мск.
24.09.2022 13:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Американский боец UFC: Чимаев может стать настоящим кошмаром для Адесаньи
Уроженец Чечни идет на победной серии из 12 боев кряду.
24.09.2022 13:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Промеса застукали в одном из московский клубов (видео)
Футболист выступил перед публикой в роли диджея.
24.09.2022 13:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Евгений Ловчев: В Бишкеке будет полный стадион, подарков от сборной Киргизии не надо ждать
24.09.2022 10:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Мы допустили слишком много ошибок»: Киммих – о поражении Германии в матче с Венгрией
Все решил гол Адама Салаи на 17-й минуте.
24.09.2022 09:54
Футбол
Сборная Аргентины разгромила Гондурас, Месси оформил дубль
Встреча завершилась со счетом 3:0.
24.09.2022 08:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Как доехать на «товарняке». Почему важно следить за контрольными матчами перед ЧМ-2022
Середина осени - пора, когда большинство неевропейских сборных-участниц чемпионата мира в Катаре проводит товарищеские матчи или «товарняки». Для любителей ставок это ключевой момент для оценки будущих вложений в главный турнир четырехлетия.
Последний мазок художника! Как Федерера проводили из большого тенниса в Лондоне
Знаменитый швейцарец Роджер Федерер завершил карьеру: в прощальном матче на «Кубке Лэйвера» они в паре с Рафаэлем Надалем проиграли в упорной борьбе Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку.
Когда уволят Саутгейта? Как Англия с позором покинула элиту Лиги наций
В матче-ремейке финала Евро-2020 англичане снова уступили Италии (0:1) и досрочно покинули высший дивизион Лиги наций.
Все ушли на фронт. Похоже, один футбольный клуб снимется с Кубка России из-за мобилизации
Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант неожиданно стал ньюсмейкером пятницы.
Медведев пробил очередное дно, Карякин требует флаг РФ. Новые приключения наших нейтралов
В первом матче после US Open-2022 сильнейший теннисист России Даниил Медведев вновь потерпел поражение - от 284-й ракетки мира Стэна Вавринки. Ну а шахматист Сергей Карякин не хочет ограничиваться снятием с него дисквалификации.
«Не знаю, как бы я поступил в такой ситуации». Игорь Колыванов — о возможной смене гражданства Захаряном
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «Плеймейкеру» ситуацию с Арсеном Захаряном, который, по сообщениям СМИ, может начать выступать за Армению вместо нашей национальной команды, отстраненной от международных соревнований.
Кому драться с Усиком? Расклад и лучшие ставки на бой Джойс — Паркер
В ночь на 25 сентября в Манчестере пройдет долгожданный поединок тяжеловесов - Джо Джойс против Джозефа Паркера. «Плеймейкер» оценивает шансы претендентов на то, чтобы сразиться затем за чемпионство с Александром Усиком.
Победа Емельяненко над Дациком станет чудом или фарсом. Расклад на Hardcore Boxing
24 сентября столичная «ВТБ Арена» примет турнир лиги Hardcore Boxing, в главном поединке которого столкнутся Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко. «Плеймейкер» взвешивает шансы основных участников бойцовского вечера в Москве.
Мбаппе выручает Францию, Левандовски не помощник Польше. В Лиге наций — без сюрпризов
Пятый тур Лиги наций вывел в лидеры 4-й группы высшего дивизиона Хорватию, победившую Данию (2:1). А чемпионы мира французы смогли уйти с четвертого места в 1-й группе благодаря победе над Австрией (2:0).
Попали под лошадь! Как НХЛ поставила на место зарвавшихся чешских русофобов
В заокеанской хоккейной лиге не захотели смешивать политику и спорт.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика