Сборная Украины разгромила Армению в матче Лиги наций

Сборная Украины на выезде оказалась сильнее национальной команды Армении в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу жовто-блакитных.
В составе победителей отличились Александр Тымчик (22-я минута), Александр Зубков (57-я), дважды Артем Довбик (69-я и 84-я), а также Данил Игнатенко (81-я).
Таким образом, Украина с 10 очками возглавила турнирную таблицу группы B1. Армения располагается на четвертой строчке квартета, имея в своем активе три очка.
В следующем матче Украина примет дома Шотландию, а Армения отправится в гости к Ирландии. Обе игры состоятся 27 сентября.
источник: «Советский спорт»