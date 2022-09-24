Сборная Словении одержала волевую победу над Норвегией в матче Лиги наций, Холанд забил гол

Сборная Норвегии на выезде уступила национальной команде Словении в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словенцев.
В составе гостей отличился Эрлинг Холанд (47-я минута).
Хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Андраса Спорара (70-я) и Беньямина Шешко (81-я).
Таким образом, Норвегия с 10 очками продолжает лидировать в турнирной таблице группы B4. Словения поднялась на третью строчку квартета, имея в своем активе пять очков.
В следующем туре Норвегия примет дома Сербию, а Словения отправится в гости к Швеции. Обе игры состоятся 27 сентября.
источник: «Советский спорт»