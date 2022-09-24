Сборная Северной Ирландии победила Косово в матче Лиги наций

Сборная Косово на выезде уступила национальной команде Северной Ирландии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу североирландцев.

В составе гостей отличился Ведат Мурики (58-я минута).

Хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Гэвина Уайта (82-я) и Джоша Мадженниса (90-я).

Таким образом, Косово с шестью очками осталось на второй позиции турнирной таблицы группы C2. Северная Ирландия находится на третьей строчке квартета, имея в своем активе пять очков.

В следующем туре Косово примет дома Кипр, а Северная Ирландия отправится в гости к Греции. Обе игры состоятся 27 сентября.