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Тренер сборной Киргизии назвал справедливым поражение от России

Встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 2:1.
24 сентября 2022 21:13

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин дал комментарий после поражения своей команды от национальной команды России (1:2) в товарищеском матче.

«Справедлив ли, на ваш взгляд, результат матча? Результат всегда справедлив. Россия - команда высокого уровня. Старались быть конкурентоспособными, хотели победить, но получилось сегодня вот так», - приводит слова специалиста «Метарейтинг».

Напомним, что в составе победителей отличились Александр Соболев (30-я минута, с пенальти) и Даниил Уткин (89-я).

Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Алимардона Шукурова (24-я).

источник: «Метарейтинг»
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