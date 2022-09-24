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Мостовой дал автограф игроку сборной Киргизии после товарищеского матча (видео)

Игрок национальной команды России не отказал своему коллеге.
24 сентября 2022 21:28

Пресс-служба РФС в своем телеграм-канале опубликовала примечательное видео.

В ролике показано, как полузащитник сборной России Андрей Мостовой оставляет автограф на игровой майке футболиста национальной команды Киргизии после товарищеского матча.

Напомним, что встреча между соперниками завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1. В составе россиян отличились Александр Соболев (30-я минута, с пенальти) и Даниил Уткин (89-я). Киргизы ответили забитым мячом в исполнении Алимардона Шукурова (24-я).

источник: РФС
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