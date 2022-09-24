Булыкин - о матче Киргизия - Россия: Болельщики вспомнили, как наша сборная побеждает

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Киргизии.

«Посмотрели на молодых футболистов, на нашу сборную. У тренерского штаба много информации по футболистам. А болельщики вспомнили, как наша сборная побеждает», - приводит слова бывшего нападающего «Метарейтинг».

Напомним, что встреча между соперниками завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1. В составе россиян отличились Александр Соболев (30-я минута, с пенальти) и Даниил Уткин (89-я). Киргизы ответили забитым мячом в исполнении Алимардона Шукурова (24-я).