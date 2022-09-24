Дубль Далота помог сборной Португалии разгромить Чехию в Лиге наций

Сборная Португалии на выезде оказалась сильнее национальной команды Чехии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу португальцев.

В составе победителей дубль оформил Диого Далот (33-я и 52-я минуты). Также по одному разу отличились Бруну Фернандеш (45-я) и Диогу Жота (82-я).

Добавим, что в дополнительное к первому тайму время игрок хозяев Патрик Шик не реализовал пенальти.

Таким образом, Португалия с 10 очками возглавила турнирную таблицу группы А2. Чехия располагается на четвертой строчке квартета, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре Португалия примет дома Испанию, а Чехия отправится в гости к Швейцарии. Обе игры состоятся 27 сентября.