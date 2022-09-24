Сборная Испании на своем поле уступила Швейцарии в матче Лиги наций

Как доехать на «товарняке». Почему важно следить за контрольными матчами перед ЧМ-2022

Середина осени - пора, когда большинство неевропейских сборных-участниц чемпионата мира в Катаре проводит товарищеские матчи или «товарняки». Для любителей ставок это ключевой момент для оценки будущих вложений в главный турнир четырехлетия.