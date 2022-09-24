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Сборная Испании на своем поле уступила Швейцарии в матче Лиги наций

Встреча прошла на стадионе «Ла-Ромареда» в Сарагосе.
24 сентября 2022 23:37

Сборная Испании на своем поле уступила национальной команде Швейцарии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарцев.

В составе гостей отличились Мануэль Аканжи (21-я минута) и Брель Эмболо (58-я).

Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Жорди Альбы (55-я).

Таким образом, Испания с восемью очками опустилась на вторую позицию турнирной таблицы группы А2. Швейцария поднялась на третью строчку квартета, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре Испания отправится в гости к Португалии, а Швейцария примет дома Чехию. Обе игры состоятся 27 сентября.

источник: «Советский спорт»
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