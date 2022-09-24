Сборная Испании на своем поле уступила Швейцарии в матче Лиги наций

Сборная Испании на своем поле уступила национальной команде Швейцарии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарцев.
В составе гостей отличились Мануэль Аканжи (21-я минута) и Брель Эмболо (58-я).
Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Жорди Альбы (55-я).
Таким образом, Испания с восемью очками опустилась на вторую позицию турнирной таблицы группы А2. Швейцария поднялась на третью строчку квартета, имея в своем активе шесть очков.
В следующем туре Испания отправится в гости к Португалии, а Швейцария примет дома Чехию. Обе игры состоятся 27 сентября.
источник: «Советский спорт»