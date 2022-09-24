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В «Баварии» выразили поддержку Нагельсману, несмотря на неудачные результаты команды в Бундеслиге

Ранее сообщалось, что наставник может покинуть мюнхенский клуб.
24 сентября 2022 23:49

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич выразил поддержку главному тренеру команды Юлиану Нагельсману.

Ранее сообщалось, что наставник может покинуть мюнхенский клуб из-за неудовлетворительных результатов в Бундеслиге.

«Юлиан и его тренерский штаб точно знают, что нужно делать. Прежде всего, Юлиан знает, что у него есть полная поддержка мюнхенской «Баварии», и это не нужно повторять снова и снова», - приводит слова функционера зарубежные СМИ.

Отметим, что на данный момент «Бавария» располагается на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата Германии, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре команда Нагельсмана примет дома леверкузенский «Байер». Встреча состоится 30 сентября и начнется в 21:30 по московскому времени.

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В «Баварии» выразили поддержку Нагельсману, несмотря на неудачные результаты команды в Бундеслиге
Ранее сообщалось, что наставник может покинуть мюнхенский клуб.
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