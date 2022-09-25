Фанаты с российским паспортом не допускались на матч сборных Армении и Украины

Россияне не имели возможности посетить матч группового этапа Лиги наций с участием сборных Армении и Украины (0:5). Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своих соцсетях.

По информации источника, вход на Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна был запрещен для людей с российским паспортом. Отметим, что прошедшую игру посетили около 10 тысяч болельщиков.

В данный момент сборная Украины занимает второе место в группе 1 Лиги B, набрав 10 очков в пяти матчах. Армения идет на последней, четвертой строчке с тремя очками.