«Челси» хочет подписать полузащитника «Милана» Беннасера в зимнее трансферное окно

«Челси» рассматривает возможность приобретения опорного полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера.

По информации итальянских СМИ, в подписании 24-летнего алжирца заинтересован лично главный тренер лондонской команды Грэм Поттер. Отмечается, что синие предпримут попытку купить игрока в январе 2023 года.

Согласно данным источника, «россонери» могут продать хавбека, если за его трансфер предложат не менее 40-50 миллионов евро.

Напомним, что Беннасер перешел в «Милан» в августе 2019 года из «Эмполи». В общей сложности он отыграл за красно-черных 114 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.