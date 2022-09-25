«Интер» не будет продлевать контракт с Эдином Джеко

Нападающий «Интера» Эдин Джеко покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По информации источника, руководство миланцев не заинтересовано в продлении контракта с 36-летним боснийцем. Таким образом, форвард станет свободным агентом. Прошедшим летом игрока хотели подписать «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл».

Напомним, что Джеко присоединился к «Интеру» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетнее соглашение. Всего он отыграл 58 матчей, забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.