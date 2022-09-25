Баллак допустил, что «Унион» может стать чемпионом Германии в сезоне-2022/23

Бывший игрок сборной Германии Михаль Баллак поделился мнением об игре «Униона» на старте сезона в Бундеслиге.

Отметим, что после семи сыгранных туров берлинская команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков. Действующий чемпион «Бавария» идет пятой, уступая лидеру пять очков.

– Очень самонадеянно говорить о возможном чемпионстве «Униона». Тем более, если есть такой грозный конкурент, как «Бавария». Но можно же помечтать. Почему нет? В футболе возможно все. Вспомните пример «Кайзерслаутерна» или относительно недавний триумф «Лестера» в АПЛ», – цитируют Баллака немецкие СМИ.

Добавим, что 1 октября «Унион» сыграет в гостях с франкфуртским «Айнтрахтом».