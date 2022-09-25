«СКА-Хабаровск» одержал домашнюю победу над «Кубанью»

Футболисты «СКА-Хабаровска» на своем поле обыграли «Кубань» (2:0) в матче 11-го тура Первой лиги.

Отметим, что в составе дальневосточного клуба голы забили Игорь Турсунов (28-я минута) и Илья Петров, удачно реализовавший 11-метровый удар на 81-й минуте. В начале второго тайма полузащитник краснодарцев Игорь Безденежных был удален с поля за вторую желтую карточку.

Таким образом, «СКА-Хабаровск» набрал 16 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Кубань» идет 13-й (11 очков).

1 октября хабаровчане сыграют в гостях против ульяновской «Волги», а «Кубань» в тот же день у себя примет «Краснодар-2».

Первая лига

11-й тур

«СКА-Хабаровск» – «Кубань» – 2:0 (1:0)

Голы: Турсунов, 28. Петров, 81 (с пенальти).

Удаление: Безденежных (49).