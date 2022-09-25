«Иногда он бил неправильно». Тренер сборной Португалии - об игре Роналду в матче с Чехией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал игру Криштиану Роналду в матче Лиги наций с Чехией (4:0).

Отметим, что в активе 37-летнего футболиста одна результативна передача. Роналду провел на поле 90 минут.

«У Криштиану было шанса четыре, чтобы отличиться. Иногда он бил неправильно, иногда правильно. Это часть футбола. Роналду много работал на команду. Если бы он не открывал те пространства, которые он открывал, мы бы не забили столько голов», — цитируют специалиста португальские СМИ.

Добавим, что команда Сантуша с 10 очками возглавила турнирную таблицу группы А2. В следующем туре Португалия примет дома Испанию. Игра состоится 27 сентября.