Эвра заявил, что после покупки Холанда «Манчестер Сити» обязан бороться за победу в Лиге чемпионов

Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра высказался об игре нападающего Эрлинга Холанда за «Манчестер Сити».

Отметим, что 22-летний норвежец пополнил состав «горожан» прошедшим летом. В десяти сыгранных матчах футболист забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.

– Холанд – монстр. Он как кошка. Футболист вернул «Манчестер Сити» в нужное русло. Команда не могла бороться за победу в Лиге чемпионов. Теперь у «Манчестер Сити» нет оправданий на случай поражения, – цитируют Эвра британские СМИ.

Добавим, что после двух туров на групповом этапе ЛЧ подопечные Хосепа Гвардиолы занимают первое место в квартете G, набрав шесть очков.