Коваленко оценил свою дебютную игру в составе сборной России

Центральный полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Коваленко подвел итоги товарищеского матча с Киргизией (2:1).

Отметим, что прошедшая встреча стала для 19-летнего хавбека дебютной за национальную команду. Футболист вышел в стартовом составе, отыграв 45 минут.

– Ощущения от матча положительные. Хотелось бы с положительным счетом уйти на перерыв, но получилась ничья. Как оценю свой дебют? Ну, так, не важно… Я мог бы намного лучше сыграть. За счет чего сборная России додавила соперника во втором тайме? Думаю, за счет класса получилось победить, – сказал Коваленко в интервью YouTube-каналу сборной России.

Напомним, что в текущем сезоне Коваленко принял участие в десяти играх за «Крылья Советов», забил один гол и отдал два результативных паса.