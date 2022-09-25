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Коваленко оценил свою дебютную игру в составе сборной России

Хавбек провел на поле 45 минут, выйдя в старте команды Валерия Карпина.
25 сентября 2022 12:50
автор: Владислав Корегин

Центральный полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Коваленко подвел итоги товарищеского матча с Киргизией (2:1).

Отметим, что прошедшая встреча стала для 19-летнего хавбека дебютной за национальную команду. Футболист вышел в стартовом составе, отыграв 45 минут.

– Ощущения от матча положительные. Хотелось бы с положительным счетом уйти на перерыв, но получилась ничья. Как оценю свой дебют? Ну, так, не важно… Я мог бы намного лучше сыграть. За счет чего сборная России додавила соперника во втором тайме? Думаю, за счет класса получилось победить, – сказал Коваленко в интервью YouTube-каналу сборной России.

Напомним, что в текущем сезоне Коваленко принял участие в десяти играх за «Крылья Советов», забил один гол и отдал два результативных паса.

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