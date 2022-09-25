Кейн прокомментировал вылет сборной Англии из элитного дивизиона Лиги наций

Форвард сборной Англии Гарри Кейн признался отреагировал на последние результаты национальной команды в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что англичане проиграли Италии и досрочно вылетели из элитного дивизиона Лиги наций.

«Мы не паникуем. Мы знаем, что хотим стать лучше. Конечно, я понимаю разочарование болельщиков. Если мы успешно выступим на чемпионате мира, не думаю, что люди будут беспокоиться о том, что было летом и в начале осени. Это главное», — цитирует Кейна зарубежные СМИ.

26 сентября подопечные Гарета Саутгейта примут сборную Германию в рамках Лиги наций.