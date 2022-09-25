«Атлетико» рассматривает возможность подписания голкипера сборной Аргентины Мартинеса

Руководство «Атлетико» определилось с заменой основному голкиперу клуба Яну Облаку, который может стать свободным агентом летом 2023 года.

Согласно данным британских СМИ, мадридская команда считает вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса отличным кандидатом на позицию «первого номера». Пока неизвестно, готов ли представитель АПЛ продать своего футболиста в ближайшее время.

Напомним, что Мартинес выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года. Всего за бирмингемцев он отыграл 83 матча, пропустил 106 голов и 27 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

В составе сборной Аргентины голкипер провел 17 встреч.