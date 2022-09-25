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Агент Тюкавина заявил, что его клиент мечтает играть в европейском клубе

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2023/24.
25 сентября 2022 14:14
автор: Владислав Корегин

Агент Алексей Сафонов, клиентом которого является нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, прокомментировал возможный трансфер футболиста в другой клуб.

Отметим, что в текущем сезоне 20-летний форвард отличился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей в 11 матчах за бело-голубых. В двух последних встречах за молодежную сборную России игрок забил три гола.

– Дай бог, если не будет травм, и он за границей поиграет. У нас были какие-то варианты, но ничего серьезного, разные слухи. Нет смысла их доказывать. Он, как и любой амбициозный футболист, мечтает поиграть в хорошем европейском клубе. Но надо быть готовым ко всему, – цитирует Сафонова «РБ-Спорт».

Напомним, что Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». Его действующий контракт с москвичами рассчитан до лета 2024 года.

источник: «РБ-Спорт»
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Агент Тюкавина заявил, что его клиент мечтает играть в европейском клубе
Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2023/24.
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