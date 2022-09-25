Дешам обратился к тренеру «ПСЖ» Галтье с просьбой предоставлять Мбаппе больше отдыха

Наставник сборной Франции Дидье Дешам считает, что тренерскому штабу «ПСЖ» необходимо давать форварду клуба Килиану Мбаппе больше отдыха.

Отметим, что в прошедшем матче группового этапа Лиги наций французы одержали домашнюю победу над Австрией со счетом 2:0. Один из голов забил Мбаппе.

– Я понимаю, что Галтье хочет задействовать Килиана как можно больше. Но время от времени можно давать ему передышку. Несколько минут отдыха его не убьют. Скорее, наоборот, пойдут на пользу, – приводят слова Дешама французские СМИ.

Напомним, что во всех девяти проведенных матчах за «ПСЖ» в текущем сезоне Мбаппе выходил в стартовом составе парижан.