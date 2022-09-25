«ПСЖ» хочет вернуть Рабьо

Центральный полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может вернуться в состав «ПСЖ». Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что парижский клуб готов заплатить за переход 27-летнего хавбека около 17 миллионов евро. При этом сделка запланирована на зимнее трансферное окно.

Напомним, что Рабьо пополнил состав «Ювентуса» в июле 2019 года. С тех пор он отыграл за «бьянконери» 133 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

В период с 2010 по 2019 годы Рабьо находился в системе «ПСЖ» – на счету футболиста 227 проведенных встреч, в которых он отличился 24 забитыми мячами и 14 ассистами.