Московский ЦСКА завершил процедуру смены собственника.
Как сообщает «Коммерсантъ», ВЭБ.РФ передаст 77,63% акций футбольного клуба «Баланс Эссет Менеджмент». Данная компания находится под контролем Виталия Балановича.
«Его компания займется привлечением инвестиций в развитие и управлением объектами недвижимости ПФК ЦСКА. Контроль спортивной части бизнеса останется за текущими миноритарными акционерами», - говорится в заявлении ВЭБ.РФ.
Добавим, что крупнейшим миноритарием ЦСКА является президент клуба Евгений Гинер.
На данный момент команда Владимира Федотова занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 20 очков в десяти матчах.
источник: «Коммерсантъ»